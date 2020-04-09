 Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве на время карантина

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной госадминистрации.

"Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", – сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству – внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", – добавил Кличко.

Как сообщалось, Киев завершил отопительный сезон – 5 апреля в столице уже отключили от отопления 99% жилых домов.