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Все про:горячая вода (65) Киев (2534) Кличко (296) Киевтеплоэнерго (118)

 Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве на время карантина

В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям под предлогом проведения ежегодных испытаний сетей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной госадминистрации.

"Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", – сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству – внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", – добавил Кличко.

Как сообщалось, Киев завершил отопительный сезон – 5 апреля в столице уже отключили от отопления 99% жилых домов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187933
 
 
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Тупикова11-ежедневно Киевтеплоэнерго отключает горячую воду-1551-не реагирует-примите меры!
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