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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:КГГА (559) Киев (2534) Prozorro (962) закупки (1166)

 Власти Киева отменили закупку камер на 65 миллионов под видом борьбы с коронавирусом

КП "Информатика" КГГА отменило соглашение с ООО "Интевро" о закупке систем дистанционного измерения температуры тела на 64,95 млн грн после вмешательства Госаудитслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Прозорро", передает БизнесЦензор.

"Закупку камер подчиненное КГГА КП "Информатика" провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Но как мы писали, такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, в соответствующем постановлении от Кабмина их нет", – сказано в сообщении.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба и подтвердила нарушения.

"Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, КП "Информатика" КГГА 2 апреля заключило соглашение с ООО "Интевро" о закупке систем дистанционного измерения температуры тела на 64,95 млн грн.

В частности, коммунальное предприятие заказало 400 специализированных камер термального скрининга с функцией распознавания лица Hikvision по 150 тыс. грн за штуку. Кроме того, услуги по монтажу и пусконаладке обойдутся заказчику в 12 тыс. грн на каждую камеру.

В договоре было указано: в связи с острой угрозой распространения опасных вирусных инфекций, в частности COVID-19, возникла необходимость в создании автоматизированной системы выявления возможных потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из основных показателей которой является повышение температуры тела.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187929
 
 
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Сами придумали как бабла срубить на волне, сами же типа одумались, когда люди посчитали цену одной камеры. 162,5 тысячи!
Ну да, это не мосты всего в четыре раза дороже строить, да Виталик?! Явно перебор.
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Деякі моделі таких камер набагато дорожче. Якщо ж врахувати опт, то приблизно така ціна і є. Але не пише яку модель замовляли.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ПАСХУ ОТМЕЧАТЬ В ЦЕРКВИ. НАХРЕНА ТОГДА БЫЛО КОМЕДИЮ ЛОМАТЬ С ПАРКАМИ И СОБАКАМИ. ПРЕМЬЕР МИНИСТРА НАПРАВИТЬ В ЛАВРУ К ПАШЕ МЕРСЕДЕСУ НА ИСПОВЕДЬ И ЛИЗАНИЕ ВОНЮЧЕЙ РЯСЫ. НЕУЖЕЛИ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ БИБЛЕЙСКОЙ БАСНИ. КТО БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА , КОГДА ТОЛПЫ ОДУРМАНЕННОГО НАРОДА ПОПРУТ . НЕУЖЕЛИ ПРИМЕР ПОПА ТЕРНОПОЛЬСКОГО НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ. ИЛИ ОЗВЕРЕВШАЯ ТОЛПА В САНЖАРАХ . СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПОЛНОЕ . ПОЗОР. ЭТИ КАМЕРЫ ДО ОДНОГО МЕСТА. КАК И ПРОБЫ КИТАЙСКИЕ, ОТ КОТОРЫХ ОТКАЗАЛИСЬ НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ., И КОМУ ЭТИ КАМЕРЫ БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ- СОБАКАМ В ПАРКАХ.
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прикольно, так може б боксеру еще и попку подтирали, ой забыл кто у нас президент, яке їхало таке й здибало
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