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 Александр Торгун назначен директором по регуляторным вопросам "Дарницы"

Директором по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" назначен Александр Торгун. Торгун приступил к исполнению обязанностей на этой должности с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Дарницы, передает БизнесЦензор.

В сообщении говорится, что Торгун будет заниматься анализом нормативных требований на внутреннем и внешнем рынках.

"Мы живем и работаем во время быстрых изменений. "Дарница" - не исключение: компания стремительно развивается, расширяет линейку препаратов, выходит на новые рынки. На новой должности передо мной стоят амбициозные задачи. Надеюсь, что мой опыт и знания помогут их реализовать", - отметил он.

Александр Торгун имеет более чем 20-летний опыт взаимодействия с системой здравоохранения. Работал врачом-нейрохирургом, разрабатывал системы обучения, работал на административные должностях эксперта и руководителя управления в регуляторно-экспертном государственном предприятии Министерства здравоохранения, а также медицинским директором фармацевтического предприятия.

В 2014-2015 годах был уполномоченным экспертом Всемирной организации здравоохранения в вопросах переквалификации лекарственных средств и территории Украины.

В 2015 - 2017 годах был экспертом рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства Министерства здравоохранения. Является соучредителем и директором компании, создающей цифровые решения в сфере безопасности лекарственных средств.

Кроме профессионального медицинского образования, Александр Торгун закончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил МВА в Киево-Могилянской бизнес школе.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187923
 
 
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