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 Власти закрыли Мелитополь и Першотравенск из-за вспышек коронавируса

С 8 апреля Мелитополь Запорожской области и Першотравенск Днепропетровской закрыты на въезд и выезд в связи с распространением в этих городах коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба горсовета Мелитополя, на выездах и въездах в город работает 5 контрольно-пропускных пунктов, остальные въезды и выезды на территории города перекрыты, передает БизнесЦензор.

Право на въезд и выезд через КПП получили грузовые автомобили, транзитные транспортные средства (без права остановки и стоянки на территории Мелитополя), транспорт предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Мелитополя, транспортные средства жителей, которые возвращаются в город, либо работают на объектах жизнеобеспечения Мелитополя.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ограничить въезд и выезд в Першотравенск для всех транспортных средств. Разрешение на въезд получит только стратегически важный транспорт – грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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По состоянию на утро 9 апреля в Мелитополе зафиксировано 22 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них – 5 детей.

По состоянию на 8 апреля в Першотравенске был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом из 41 на Днепропетровщине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187899
 
 
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