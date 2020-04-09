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Все про:прибыль (1030) Укргазбанк (170)

 "Укргазбанк" увеличил чистую прибыль с начала года в 6 раз

В первом квартале 2020 года государственный "Укргазбанк" заработал 340 млн грн чистой прибыли в то время, когда прибыль за аналогичный период предыдущего года составила 54,3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Во время карантина "Укргазбанк" продолжает активно поддерживать украинский бизнес, а потому первым среди банков пересек отметку в 100 заемщиков в президентской программе поддержки предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9%". Сейчас уже более 120 предпринимателей получили кредиты на развитие своего бизнеса.

Прибыль "Укргазбанка" за 2019 год превысила 1 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4 место (127,564 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187896
 
 
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