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 Аэропорт Львова оценил потери из-за запрета полетов в 50 миллионов в месяц

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого за месяц простоя из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, ожидает недополучения более 50 млн грн доходов, сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на гендиректора предприятия Татьяну Романовскую.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Остановка регулярных пассажирских авиационных перевозок привела к полному отсутствию денежных поступлений. Недополучения среднемесячных доходов аэропорта составляют 55-60 млн. грн, соответственно чистого дохода от реализации –  45-50 млн грн", –  сообщили в аэропорту.

Как отметили в пресс-службе, аэропорт обратился к Министерству инфраструктуры и Кабинету министров с просьбой о господдержке. В частности, предприятие просит уменьшить до 30% размер отчислений в госбюджет части чистой прибыли и отсрочить их; освободить его от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование и налога на доходы физических лиц на II-IV кв. 2020 года.

"Если карантин в Украине завершится 24 апреля, и в начале лета мы восстановим авиарейсы, то мы прогнозируем в июне-июле четверть от прошлогодних объемов, а в конце года –  половину. Полноценную работу и полное восстановление ожидаем в 2021-2022 годы", –  подчеркнули в аэропорту.

По предоставленным агентству данным, после приостановления обслуживания пассажирских рейсов, аэропорт "Львов" снизил эксплуатационные расходы, расходы на оплату труда, приостановил всю инвестиционную деятельность. Кроме того, с 1 апреля был объявлен простой работников предприятия и предоставлена возможность использовать ежегодные оплачиваемые отпуска.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

сновными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187891
 
 
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