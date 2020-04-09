 Падение ВВП еврозоны во втором квартале превысит 10%, – прогноз

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По их данным, с января по март снижение объема производства закрепится на уровне в 2,3%. При этом в третьем квартале - то есть приблизительно с июля - ожидается начало восстановления: рост по сравнению с предыдущими месяцами составит 8,7%.

"Возможность того, что пандемия пойдет на спад раньше, чем ожидалось, - низкая. В этой связи возрождение европейского долгового кризиса в крупном масштабе представляет собой в рамках имеющихся прогнозов угрозу, которой невозможно пренебречь", - констатируют исследователи.

Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство. За первые три месяца его падение составило 4,4%, с апреля по июнь снижение достигнет отметки 18%. Что касается частного потребления, то в этой сфере снижение прогнозируется на уровне 3,3 и 13,6% в первых двух кварталах. После этого ситуация несколько стабилизируется и даже выйдет на рост в 12% с июля по сентябрь.

Рост ВВП еврозоны - наиболее широкий индикатор произведенных в экономике товаров и услуг - по итогам 2019 года составлял 1,2% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже приступил к скупке гособлигаций Италии для смягчения экономических последствий пандемии SARS-CoV-2.