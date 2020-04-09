 Налоговая служба разъяснила повышение лимитов для "упрощенцев"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте налогового ведомства.

В частности, в разъяснении уточнено применение новых лимитов в связи с их вступлением в силу с 2 апреля.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-2019.

Среди прочего, в закон была пересена норма о повышении объема дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.