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 Беларусь будет просить у "Газпрома" снизить цены на газ

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что Минск будет просить ПАО "Газпром" снизить цену поставляемого в 2020 году газа.

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал Каранкевич.

"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - отметил Каранкевич.

Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187882
 
 
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А що, "мишебратья" деруть із "союзників" не по-братскі?
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