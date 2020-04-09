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 Air France-KLM отменит 90% рейсов до конца мая

Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, зафиксировала падение объема перевозок в марте и объявила о планах сократить число рейсов в апреле и мае более чем на 90% рейсов из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, количество перевезенных пассажиров в прошлом месяце снизилось на 57%, до 3,6 млн человек по сравнению с 8,3 млн человек годом ранее, на фоне ограничений на поездки, введенных по всему миру для предотвращения распространения COVID-19. Коэффициент загрузки самолетов опустился на 20,5 пункта - до 67%.

Объем пассажирских перевозок в период с января по март упал на 20%, до 18,1 млн человек, отмечает Air France-KLM.

В сообщении говорится, что авиаперевозчик временно отменит более 90% рейсов, запланированных на апрель и май. При этом отмечается, что компания пока ограничится этими двумя месяцами из-за высокой неопределенности относительно длительности пандемии.

Акции Air France-KLM дешевеют в четверг на 0,5%. С начала года капитализация компании упала на 46,9%, до 2,3 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187878
 
 
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