[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.1 29.14
 Власть, Финансы
  357  0
Все про:Зеленский (680) Кабмин (4118) кредит (1417) МБРР (10) Степанов Максим (6) Марченко Сергей (2)

 Зеленский поручил одолжить $285 миллионов у Международного банка развития

Президент Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на общую сумму $285 млн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №243 и №244 от 8 апреля обнародованы на сайте главы государства.

Своими распоряжениями Зеленский сформировал делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.

В частности, Сергей Марченко уполномочен подписать договор о займе для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на $150 млн, а Максим Степанов – по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $135 млн.

Как сообщалось, 7 апреля Кабинет министров признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187867
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Газ Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть Новости компаний Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх