 Зеленский поручил одолжить $285 миллионов у Международного банка развития

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №243 и №244 от 8 апреля обнародованы на сайте главы государства.

Своими распоряжениями Зеленский сформировал делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.

В частности, Сергей Марченко уполномочен подписать договор о займе для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на $150 млн, а Максим Степанов – по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $135 млн.

Как сообщалось, 7 апреля Кабинет министров признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.