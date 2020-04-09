 Украина увеличила экспорт курятины в ЕС на 19%

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

При этом Украина сохранила третье место среди ТОП-экспортеров курятины в ЕС, уступив Таиланду (26,4 тысячи тонн) и Бразилии (27,4 тысячи тонн).

В то же время, Украина в январе сократила импорт мяса птицы из ЕС на 26,3% - до 11,8 тыс. тонн. Украина также занимает третье место среди крупнейший импортеров европейской курятины, уступая Гане (16,5 тысячи тонн) и Филиппинам (21,4 тысячи тонн).

Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% - до 134,26 тысячи тонн.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.