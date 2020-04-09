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Все про:мясо (125) экспорт (1671) курятина (109) Евросоюз (2141)

 Украина увеличила экспорт курятины в ЕС на 19%

Украина в январе 2020 года увеличила экспорт курятины в страны Евросоюза до 9,7 тысячи тонн, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, говорится в апрельском отчете Европейской комиссии.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

При этом Украина сохранила третье место среди ТОП-экспортеров курятины в ЕС, уступив Таиланду (26,4 тысячи тонн) и Бразилии (27,4 тысячи тонн).

В то же время, Украина в январе сократила импорт мяса птицы из ЕС на 26,3% - до 11,8 тыс. тонн. Украина также занимает третье место среди крупнейший импортеров европейской курятины, уступая Гане (16,5 тысячи тонн) и Филиппинам (21,4 тысячи тонн).

Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% - до 134,26 тысячи тонн.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187866
 
 
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