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 Банки продлят срок действия карт на три месяца, – НБУ

Украинские банки продлят на три месяца сроки действия банковских карт, у которых они действия заканчиваются на период карантина.

Об этом в Facebook сообщает Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор.

"Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца. Обратись в свой банк по телефону или онлайн - и узнай подробности", - сообщает НБУ.

Ранее, о продлении срока действия карт сообщили "ОТП Банк", "Правэкс Банк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Кредит Днепр", "Альфа-Банк", банк "Глобус", "Идея Банк", "Универсал Банк", "Кредобанк", банк "Восток", ПУМБ, Ощадбанк, "Креди Агриколь банк", "Укргазбанк", "УкрСиббанк" и "Приватбанк".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187857
 
 
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