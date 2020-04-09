 Украина увеличила импорт потребительских товаров на 25%

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной таможенной службы Украины, такие потребительские товары (продукты, фармацевтическая продукция, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, одежда и обувь) составляют 27,7% общего объема импорта.

В частности, за указанный период Украина завезла продуктов питания на сумму 1,03 миллиарда долларов, что на 31% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года; фармацевтической продукции – на 439 миллионов долларов, что на 27% больше; мобильных телефонов на 190 миллионов долларов, что на 71% больше; бытовой техники и комплектующих на 154 миллиона долларов, что на 32% больше; одежды и обуви на 371 миллион долларов, что на 43% больше; мебели, постельных принадлежностей и матрасов на 28 миллионов долларов, что на 25% больше; табака на 59 миллионов долларов, что на 6% больше.

Вместе с тем, импорт сырьевых товаров и средств производства (руда, каменный уголь, газ, нефть, черные металлы, удобрения, машины, тракторы и т.д.) за указанный период упал до 7,07 миллиарда долларов с 7,8 миллиарда долларов, которые составляют 58,4% объемов всего импорта.

В частности, в первом квартале Украина завезла котлов, машин, оборудования и механических устройств на 22% меньше по сравнению с январем-мартом 2019 года – на 789 миллионов долларов; тракторов для сельскохозяйственных работ на 11% меньше - на 97 миллионов долларов; моторных транспортных средств для перевозки грузов на 25% меньше - на 65 миллионов долларов; каменного угля на 44% меньше – на 415 миллионов долларов; кокса и полукокса на 90% меньше – на 8 миллионов долларов; минеральных удобрений на 37% меньше - на 271 миллион долларов; дизельного топлива на 13% меньше – на 738 миллионов долларов; руды, шлаков, золы на 61% меньше – на 31 миллион долларов; сырой нефти на 57% больше – на 117 миллионов долларов.