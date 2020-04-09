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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Ахметов (979) импорт (1088) Кабмин (4118) Россия (4475) уголь (1347) ДТЭК (689) электроэнергия (682)

 Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля

Специальная пошлина в размере 65% на импорт российского энергетического угля в Украину вводится с 15 апреля.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №261 от 18 марта опубликовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №624 от 17 июля 2019 года, которым были введены пошлины в размере 3-4% на поставляемое по трубопроводу российское дизтопливо и сжиженный газ.

Новым постановлением с 15 апреля введена специальная пошлина в размере 65% на все виды импортного угля из РФ, за исключением антрацитового угля, битуминозного угля и коксующегося угля для металлургической промышленности, также уголь марки Т ("тощий") для производителей электрической и тепловой энергии.

В то же время в документе нет упоминания о введении пошлины на импорт электроэнергии из РФ, о чем шла речь на заседании Кабмина 18 марта, когда было принято постановление.

Впрочем, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне ввела запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина. По данным "Укрэнерго", он будет остановлен с 1 апреля.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 марта принял решение ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Документ был принят с трехдневной доработкой.

Как сообщал тогда министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, дополнительную специальная пошлина вводится на импорт из РФ электрической энергии и всех типов угля (кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности) с 1 апреля 2020 года в размере 65%.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину из РФ.

Как известно, холдинг ДТЭК Рината Ахметова настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

При этом около 90% энергетического угля в Украине добывает также ДТЭК Рината Ахметова. "ДТЭК Павлоградуголь" – крупнейшее угледобывающее предприятие в составе ДТЭК по итогам 2019 года – получило чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии в Украину в феврале составил 550,79 млнкВт-час. В тьом числе в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, было импортировано 82,9 млн кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России импорт составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-час.

В то же время по данным Таможенной службы, в январе-феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украину. Так, за первые два месяца 2020 года был импортирован каменный уголь и антрацит на $338,01 млн, в том числе из РФ - на $207,22 млн.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснял, что импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.

Напомним, против импорта электроэнергии из России и Беларуси активно выступает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в котором до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187838
 
 
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Пошлина все на все виды угля кроме тех что ахмет возит. Короче как бы и не ввел пошлину)
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а кто виноват что у нас "все типы угля" это -- уголь из рф. и уголь ахмета? Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля - Цензор.НЕТ 5609
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Якщо у Києві сходити в магазин, то раптово виявиться, що там стільки товарів з РФ (процентів 30)... І ніяких тобі бірок з триколором.
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А толку, основной импорт как раз и идет из антрацита и кокса.
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И для прокладок Коломоя тоже?
Или это чисто для переформатирования потоков из-под Ахметова под Коломойского?
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Готовымся к повышению цен ахмет, нагибает Украину на крови.
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Вечно лыбится это мурло, ну ещё бы, сколько грабит украинцев, когда он сволочь уже подавится всем этим.
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