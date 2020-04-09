 МАУ Коломойского просит у государства льготный кредит на $50 миллионов

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере $60 млн. Мы предложили решение, предусматривающее не прямые дотации бизнесу, как в экономически успешных странах, а более лояльное к той ситуации, в которой находится Украина – обеспечить нам стабилизационный кредит", – сказал Дыхне.

Он отметил, что авиакомпании необходима кредитная линия в $50 млн со льготной процентной ставкой от одного из государственных банков.

"Мне представляется абсолютно нормальным, если это будет один из государственных банков, который обеспечит нам подобную кредитную линию… Стабилизационный кредит, как правило, предполагает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12%, то ставка госбанка по стабкредиту должна быть примерно 5-6%", – отметил Дыхне.

В то же время он не уточнил, какое обеспечение указанного кредита предполагает компания.

По словам президента МАУ, также обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников.

"Мы еще окончательно не определились с суммой, поскольку сейчас формируем несколько моделей развития событий. Далее их рассмотрит наблюдательный совет, будет корректировка бюджета на 2020 год. В конечном итоге мы выйдем в какую-то усредненную понятную модель и, конечно же, предложим собранию акционеров поддержать компанию", – отметил он.

Как сообщалось, руководство авиакомпании МАУ оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн по оптимистичному сценарию.

Дыхне ожидает падения авиарынка вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса в среднем прогнозе на 30-40%.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, и как ранее сообщалось, одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.