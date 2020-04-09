 "Кузница на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимостью

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Кузницы на Рыбальском" сообщает БизнесЦензор.

По мнению адвокатов предприятия, решение незаконно.

Как сообщалось, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов во вторник сообщил о том, что "его команда в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском", и приложил соответствующее определение ОАСК.

Как следует из определения, иск был подан физлицом (гр. Исаевской), которая, в частности, указывала на обстоятельства возможной фиктивности соглашения купли-продажи АО "Кузница на Рыбальском", заключенного в ноябре 2018 года, а также фактическую направленность этого договора на сокрытие истинного собственника за номинальным.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузница на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.