 МВД может отсрочить запуск системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"МВД Украины напоминает, что карантин - карантином, вирус - вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможны и отсрочки в связи с карантином. Меньше личных контактов полицейских с водителями - больше эпидемиологической безопасности", - сообщил Шевченко.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел намерено с 1 мая текущего года запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.