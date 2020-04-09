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 МВД может отсрочить запуск системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел Украины может отсрочить запуск системы автоматический фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в штатном режиме из-за карантина, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"МВД Украины напоминает, что карантин - карантином, вирус - вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможны и отсрочки в связи с карантином. Меньше личных контактов полицейских с водителями - больше эпидемиологической безопасности", - сообщил Шевченко.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел намерено с 1 мая текущего года запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187826
 
 
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