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 "Укрпочта" закупит у "Укрлады" 500 машин для передвижных отделений

АО "Укрпочта" 10 апреля в прямом эфире подпишет финлизинговые договора на покупку 500 автомобилей у ООО "Торговый Дом "Укрлада" для реализации проекта "Передвижные отделения".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Подписание договоров состоится в онлайн-режиме с участием гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, директора "Укрлады" Анны Белозеровой и председателя правления банка ПУМБ Сергея Черненко.

Согласно информации на ProZorro, в тендере на закупку 500 легковых авто для организации передвижных отделений приняли участие ООО "Арма Моторс", "Торговый Дом "Укрлада", ООО"Европа Плюс" и ООО "Види Авеню". Победителем была признана "Укрлада", предложившая стоимость лота в EUR8,445млн, что ниже ожидаемой стоимости закупки на 5,11%.

Как сообщалось, в феврале 2020 года "Укрпочта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи. Ожидаемая стоимость закупки составляла EUR 8,9 млн.

"Укрпочта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187822
 
 
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