[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.1 29.14
 Технологии, Финансы
  151  0
Все про:терминал (85) Приватбанк (1129)

 "Привабанк" отказался от обязательных бумажных чеков в терминалах

Государственный "Приватюанк" отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанк" сообщает БизнесЦензор.

Теперь чек можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю, уточняет банк.

"После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумага, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки чеков, и поможет сохранить деревья. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен в год", - сообщает банк.

"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети "ПриватБанка" прошло около 100 млн операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов", - рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями банка Евгений Васильцов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187813
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Газ Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть Новости компаний Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх