 Нефтегазовая компания Новинского сократила чистую прибыль в 4,5 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечено в годовом отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи в среду, в минувшем году показатель чистой прибыли в $54,31 млн включал, в том числе восстановление стоимости активов в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском месторождениях.

Валовая прибыль сократилась на 31,3% – до $23,52 млн, совокупная прибыль Regal по итогам 2019 года благодаря позитивным курсовым разницам составила $24,45 млн против $52,84 млн годом ранее.

Выручка компании в прошлом году снизилась на 15,4% – до $55,93 млн. Из этой выручки на долю газа пришлось $38,35 млн (годом ранее – $49,67 млн), конденсата – $13,72 млн (против $12,77 млн), LPG – $3,86 млн ($3,66 млн).

Как сообщалось, Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского. Еще 6.95% акций принадлежит Pope Asset Management.