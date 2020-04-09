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Все про:Киевхлеб (16) Пасха (11) Укрпочта (396)

 "Укрпочта" запустила бесплатную доставку пасок

АО "Укрпочта" запустила услугу бесплатной доставки пасхальных куличей на праздник Пасхи производства компании "Киевхлеба".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты" сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы граждане в это время находились на самоизоляции и оставались дома, "Укрпочта" будет доставлять паски, а выпекать и паковать их будет крупнейший столичный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий "Киевхлеб" с соблюдением всех необходимых санитарных условий и в герметичной упаковке", - сообщает компания.

Отдельно будет организовано освящение, чтобы каждый желающий мог получить пасху, окрашенную святой водой, по доступной цене, сообщает "Укрпочта".

"Укрпочта2 принимает заказы на бесплатную доставку пасок, а почтальоны или курьеры доставят их по адресу. Паску весом 450 г стоит 50 грн или 300 г - за 30 грн можно заказать с наложенным платежом. Доставка будет осуществляться с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187783
 
 
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