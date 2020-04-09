 В Киеве за нарушение карантина уже заплачено штрафов на 100 тысяч, – Кличко

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На текущий момент полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тыс. грн. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому пусть платят", - рассказал Кличко.

Мер Киева отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят. Ослабление ограничительных мер будет рассматриваться только после снижения динамики заболеваемости в столице.