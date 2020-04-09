[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.1 29.14
 Энергетика, Корпоративные отношения, Инвестиции
  1001  0
Все про:нефть (2835) Саудовская Аравия (265)

 Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 миллиард, – WSJ

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По их данным, за последние несколько недель фонд успел скупить "недооцененные на рынке акции" норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.

По информации издания, в период с 30 марта по 6 апреля фонд купил около 14,5 млн акций Equinor на сумму в $200 млн, таким образом став 12 по величине акционером этого предприятия. Доля PIF в Equinor после завершения сделки составляет 3,40%.

Источники WSJ не уточнили, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total — 1,87%, в Eni — 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных фондом ценных бумаг оценивается в $1 млрд.

Как отмечает газета, с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell — 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел в текущем году на 52%.

Представители Equinor, Royal Dutch Shell и Eni отказались прокомментировать изданию массовую скупку акций со стороны фонда. PIF и Total на момент публикации не ответили на запрос WSJ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187776
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Газ Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть Новости компаний Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх