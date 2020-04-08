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 Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка. ДОКУМЕНТ

Дилер автомобилей "Audi Центр Одесса Юг" просит Генпрокурора Ирину Венедиктову принять меры относительно ее советника Руслана Карпалюка, который незаконно блокировал бизнес автодилера.

Соответствующие факты давления на бизнес и инициирования необоснованных следственных действий обнародовали на своей странице в Facebook сотрудники компании Audi Центр Одесса Юг, передает БизнесЦензор.

По данным компании, именно Карпалюк, злоупотребляя служебным положением, в 2016-2017 году системно оказывал давление на предприятие, "проводил незаконные обыски, безосновательно согласовывал многочисленные преступные ходатайства о наложении арестов на счета предприятия, пытаясь полностью парализовать работу одного из крупнейших дилерских центров AUDI в Европе".

Согласно опубликованному тексту письма, речь идет о неоднократных обвинениях компании в неуплате налогов на сумму более 3,5 млн. грн. При этом несколькими судебными инстанциями было доказано отсутствие такого долга и погашение компанией всех необходимых платежей в бюджет. Тем не менее, прокуроры под руководством Карпалюка, по данным авторов письма, вводили в заблуждение другие суды и ходатайствовали об аресте счетов предприятия, изъятии техники и блокировании ее работы. А закрытое в судебном порядке уголовное производство было возобновлено за две недели до открытия салона в 2016 году.

"В результате предприятие не имело возможности своевременно выплатить работникам заработную плату, выполнить обязательства перед контрагентами, что привело к ухудшению деловой репутации и нанесению ущерба. Совершенные должностными лицами Генеральной прокуратуры действия неприемлемы для цивилизованного общества и правового государства", - сказано в сообщении на официальной странице компании.

Авторы сообщения также напоминают, что по результатам их обращения в 2017 году Карпалюк был привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, непринятие мер по пресечению незаконных действий работников своего отдела, нарушения требований Инструкции по обращению с ключевыми документами и носителями. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором Украины, а впоследствии Карпалюк и вовсе был уволен из органов прокуратуры.

"Глубоко убеждены, что структура прокуратуры должна быть прозрачной и эффективной, а Карпалюк не является образцом сотрудника Генеральной прокуратуры. Надеемся, что Генеральный прокурор обратит внимание на предоставляемые факты и примет соответствующее решение", - сказано в сообщении.

Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 01
Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 02
Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 03
Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 04
Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 05
Дилер Audi из Одессы указал Венедиктовой на коррупцию ее советника Карпалюка 06

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187741
 
 
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