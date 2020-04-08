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 Нацбанк вновь возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 8 апреля, возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав банкам $44,5 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Спрос несколько превышал предложение, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 грн/$", – сказано в сообщении.

В то же время НБУ констатирует, что в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась.

"Ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты. С того момента мы выкупили в резервы около полумиллиарда долларов", – отмечается в сообщении.

"Как и ранее, мы не собираемся вводить административные ограничения и продолжим последовательную политику на валютном рынке. Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту, учитывая баланс спроса и предложения", – подчеркивают в НБУ.

В то же время, ссылаясь на исчерпание ажиотажного спроса, Нацбанк больше не будет публиковать ежедневные данные об интервенциях регулятора на валютном рынке.

Как сообщалось, во вторник, 7 апреля, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $142 млн.

Таким образом, в целом после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке регулятор выкупил в резервы уже $576 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187733
 
 
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