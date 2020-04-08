 ЕС выделит Украине 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщается в пресс-релизе "Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства", обнародованном на сайте Еврокомиссии 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина - более 190 млн евро на безотлагательные и краткосрочные нужды. Пример поддержки: ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переход на онлайн-образование, борьба с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества", - говорится в документе.