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 ЕС выделит Украине 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства", обнародованном на сайте Еврокомиссии 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина - более 190 млн евро на безотлагательные и краткосрочные нужды. Пример поддержки: ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переход на онлайн-образование, борьба с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества", - говорится в документе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187730
 
 
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