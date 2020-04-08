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Все про:НБУ (4638) Федоров Михаил (6) Минцифры (42)

 Нацбанк и Минцифры будут развивать систему идентификации граждан через интернет

Министерство цифровой трансформации и Национальный банк Украины (НБУ) будут вместе совершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса.

Соответствующий меморандум в электронном виде подписали вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава правления НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Меморандум будет способствовать совершенствованию системы верификации и идентификации граждан и бизнеса путем упрощения существующих механизмов и создание дополнительных, более современных. В том числе, это касается электронного резидентства. Ведь этот инструмент позволит иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно", – отметил Михаил Федоров.

Также Минцифры и НБУ планируют развивать инструменты, которые позволят расширить практику дистанционного подписания соглашений в финансовой сфере и способствовать переводу в безналичную форму расчетов всех сфер государственного сектора экономики.

Кроме того, меморандумом предусмотрено, что Минцифры и НБУ запустят учебный курс для украинцев на портале "Дія".

"Во время курса мы простым языком расскажем все о платежных картах, платежах с помощью смартфона и "умных" часов, платежах онлайн в Украине и за ее пределами, кредитных лимитах и безопасности расчетов в интернете", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187728
 
 
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"Министерство цифровой трансформации "- что во что трансформировать? Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187728Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187728
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