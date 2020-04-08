 Шмыгаль поддержал Авакова в споре о финансировании общественного совета НАПК

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров №952З, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Теперь в конкурсе в Общественный совет при НАПК могут принять участие лица, входящие в состав общественных советов, советов общественного контроля при правоохранительных органах и в состав Общественного совета добродетели. Также благодаря изменениям в постановление будет упрощена процедура подачи документов и обеспечена прозрачность допуска общественных объединений и кандидатов к участию в конкурсе", – отмечается в сообщении.

Отметим, что обсуждение этого вопроса вызвало спор во время открытого заседания Кабмина, которое транслировалось на канале правительства.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против одного из пунктов проекта решения, предусматривающего финансирование общественного совета за счет средств международной технической помощи.

"Я считаю, что госорганы не должны спонсироваться иностранными учреждениями, даже с благими целями", – заявил Аваков.

В свою очередь председатель НАПК Александр Новиков возразил, что это соответствует требованием действующего законодательства.

"Это фактически только финансирование процесса избрания общественного совета… и обеспечение техникой. Всего два пункта", – отметил Новиков.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что Минюст согласовал проект решения без замечаний.

"Это политическая дискуссия сейчас происходит, а не юридическая", – сказал Малюська.

В итоге премьер-министр Денис Шмыгаль согласился с аргументами Авакова и постановление было утверждено с доработкой, исключающей пункт об использовании международной помощи при проведении конкурса в Общественный совет при НАПК.

При этом по данным Минэкономики, МВД является бенефициаром целого ряда проектов международной технической помощи, в частности в части поддержки реформы Национальной полиции за средства США, а также Госслужбы чрезвычайных ситуаций за средства ОБСЕ.