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 Минюст запустил тестовый режим онлайн-регистрации компаний

ГП "Национальные информационные системы" реализовало демонстрационную версию онлайн-регистрации обществ с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает БизнесЦензор.

"Этот сервис является современной электронной услугой в формате "вопрос-ответ", содержит подсказки и генерирует все документы, необходимые для государственной регистрации ООО. Теперь в этом могут убедиться все желающие, поскольку на портале "Онлайн-дом юстиции" заработала демонстрационная версия сервиса онлайн-регистрации ООО", – отметил Горовец.

Сервис онлайн-регистрации начал работу в июле 2019 года. Всего с тех пор было зарегистрировано 1165 обществ с ограниченной ответственностью.

Те, кто выбирают между "бумажной" и "электронной" регистрацией ООО, отныне могут не только увидеть, как выглядит соответствующий онлайн-сервис, но и проверить его функциональность путем заполнения необходимой информации в тестовом режиме.

"В отличие от полноценного сервиса онлайн-регистрации ООО, предлагаемая демоверсия не требует идентификации пользователя с использованием квалифицированного электронного ключа. Это, правда, вызывает потерю введенной пользователем информации в случае перехода с тестовой на основную версию сервиса. Поэтому, если по результатам (или в процессе) тестирования вы приняли решение зарегистрировать ООО онлайн, следует сначала авторизоваться в своем персональном кабинете на портале "Онлайн-дом юстиции" и уже после этого вводить соответствующие данные", – пояснил первый заместитель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187723
 
 
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