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 Кабмин упростил экспорт вооружений

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, принял решение отменить обязательства субъектов хозяйствования, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, проводить маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с ГК "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Отныне, субъекты хозяйствования, получившие полномочия на экспорт военной продукции, на практике получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что принятие такого решения позволит демонополизировать процессы внешнего ценообразования, создаст равные условия для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности, а также устранит искусственные барьеры, которые приводят к излишнему расходованию ресурсов и времени предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В Минэкономики также считают, что это позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187715
 
 
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