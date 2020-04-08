 Заводы Ахметова в Италии могут возобновить работу после католической Пасхи, – СМИ

Об этом сообщают источники агентства S&P Platts в итальянской сталелитейной отрасли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Владельцы заводов, представители правительства и профсоюзы ведут переговоры, чтобы удостовериться, что здоровье сотрудников не будет под угрозой при восстановлении производства после Пасхи, и о том, чтобы предприятия смогли продолжить обслуживать своих клиентов", – подтвердил официальный представитель профсоюза сталепроизводителей Италии Federacciai, подчеркнув, что окончательного решения пока не принято.

По данным агентства, на этой неделе большинство сталелитейных комплексов Италии получили разрешения в своих префектурах на возобновление поставок продукции.

Крупнейший в стране сталепроизводитель AM Italia на этой неделе уже может возобновить выпуск сортовой стали, а завод Arvedi получил разрешение на выпуск стали, но оба – на минимальных уровнях.

Согласно постановлению правительства Италии, до 13 апреля приостановлена работа промышленных производств, за некоторыми исключениями, на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства страны.

В компании отмечали, что в случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" может снизить производство и на своих украинских комбинатах, которые производят сырье для переработки в Италии.