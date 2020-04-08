 Кабмин расширит программу льготных кредитов на действующий бизнес

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Еще одним инструментом поддержки (в условиях карантина) должна стать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9". Сначала она рассматривалась исключительно как поддержка начинающих бизнесменов. Однако понятно, что в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке. Поэтому сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты", – сказано в сообщении.
Отмечается, что это позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотных средств. Условия программы финализируются.
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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Позднее к ним присоединились несколько частных банков.
В марте Кабинет министров расширил функционал программы и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться.
В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 2 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.
Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.
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