[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 29
 IT, Коммунальные услуги
  917  0
Все про:Газ (4240) интернет (786) Чернигов (52) Черниговщина (52) Новости компаний (1373)

 Популярность онлайн-сервисов для оплаты за газ на Черниговщине выросла на 20%

С начала карантина более 3 тысяч клиентов "Черниговгаз Сбыта" зарегистрировались в онлайн-сервисе "Личный кабинет" и в вайбер-боте 7104ua, что позволяет дистанционно решать все вопросы, связанные с потреблением газа, а также выбирать удобный способ оплаты за газ.

Как сообщает пресс-служба ООО "Черниговгаз Сбыт", сейчас "Личный кабинет" имеют почти 108 тысяч потребителей газа в области, что на 20% больше, чем год назад, передает БизнесЦензор.

"Черниговгаз Сбыт" остается на постоянной связи со своими клиентами даже во время карантина – благодаря онлайн сервисам, из которых каждый потребитель газа выбирает удобный для себя. "Личный кабинет" предоставляет пользователям самый набор возможностей: это передача показаний счетчиков, история расчетов, изменения цены на газ, оплата за потребленный газ и прочее", – отмечается в сообщении.

В компании отметили, что кроме традиционного способа создания онлайн кабинета, теперь работает еще и экспресс-регистрация: достаточно просто позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он указан в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

Еще 1 500 клиентов компании в марте начали использовать чат-бот в Viber (QR код для присоединения к боту и инструкция по пользованию по ссылке). В нем есть возможность добавить до 5-ти лицевых счетов и передавать показания и оплачивать газ, например, за старших родственников, которым это сложно сделать. А с апреля бот принимает еще и фото с показаниями счетчиков – таким образом можно проверять правильность их передачи.

Читайте также: Больше 11 тысяч жителей Черниговщины используют Viber для оплаты счетов за газ

В компании напомнили, что также разработаны мобильные приложения 104Android и 104iPhone – в них тоже можно управлять несколькими лицевыми счетами.

"Широкий выбор дистанционных сервисов "Черниговгаз Сбыта" позволяет клиентам компании безопасно и своевременно передавать показания счетчиков и платить за газ. И хотя во время карантина временно не начисляется пеня и штрафные санкции за просрочку платежей, накопления долгов может привести к кризису в отрасли. Поэтому "Черниговгаз Сбыт" благодарен всем своим клиентам, которые нашли возможность заплатить", – подчеркивают в компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187706
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин Киев коронавирус Мининфраструктуры пенсионеры Укрзализныця цены
 
 
 
 
 
 вверх