 Расчеты жителей Сумщины за доставку газа сократились до 63%

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", передает БизнесЦензор.

В компании подчеркивают, что в то же время возросла важность безотказной работы всей инфраструктуры населенных пунктов.

Так, пока большинство жителей остаются дома, аварийно-диспетчерская служба "104", ремонтные бригады и другие подразделения АО "Сумыгаз" продолжают работать в чрезвычайном режиме. Дистанционно работают Центры обслуживания клиентов и другие службы предприятия по всей области.

"Мы с пониманием относимся к ситуации. Однако не все могут остаться дома во время карантина. Газовики круглосуточно обеспечивают безаварийное и бесперебойное распределение газа в каждый дом Сумской области. Этим людям нужно заплатить зарплату, которая выплачивается за счет платы за доставку газа", – пояснили в компании.

Так, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные пункты, унижает и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям.

"Это ежедневная напряженная работа. Несмотря на карантин, ради всех нас, чтобы все могли быть в домах со своими родными, в тепле и уюте. Работники компании благодарят всех, кто нашел возможность рассчитаться за услуги распределения газа", – отмечается в сообщении.

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В компании напоминают, что оплатить доставку газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

"Личного кабинета" на сайте 104.ua;

чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram;

мобильного приложения 104Mobile для Android;

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone.

При этом для потребителей АО "Сумыгаз" разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 00-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", – подчеркивается в сообщении.