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 Кабмин поручил запустить онлайн-платформу для доставки помощи пенсионерам на время карантина

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, принял постановление "О реализации инициатив, направленных на развитие социальных сервисов для некоторых социальных групп населения".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Среди прочего, постановлением поручено с 10 апреля запустить работу информационной платформы "Помощь рядом".

"Благодаря этому социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, будет предоставляться соответствующая мобильная помощь и социальные услуги одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, семьям с детьми (в частности, детям с инвалидностью) и другим социально уязвимым слоям населения", – сказано в сообщении.

К реализации социальной инициативы планируется привлечь представителей местных органов власти, органы социальной защиты, волонтерские, благотворительные и иные общественные организации, социально ответственный бизнес.

Как пояснили в Минсоцполитики, граждане смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Эта информация будет ежедневно размещаться на онлайн платформе "Помощь рядом", там же будут публиковаться отчеты о выполнении обращений.

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Как сообщалось, с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187698
 
 
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