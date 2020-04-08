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 Суд открыл дело об отмене ограничений работы заведений на период карантина

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску предпринимателя из Одесской области против Кабинета министров, в котором суд просят признать противоправными установленные правительством ограничения работы заведений питания и развлекательных центров.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает БизнесЦензор.

"Речь идет о постановлении правительства №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (с изменениями) в части, касающейся запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения", – сказано в сообщении.

Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 11 мая 2020 года.

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Как сообщалось, Кабмин своим постановлением №211 от 11 марта ввел ряд ограничений в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной болезни. В дальнейшем в постановление был внесен ряд изменений, а действие ограничений продлено до 24 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187690
 
 
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