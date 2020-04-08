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Все про:облгазы (125) СБУ (527) Донецкая область (68)

 СБУ обнаружила махинации с газом для населения на 1,7 миллиарда

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", – сказано в сообщении.

По данным следствия, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

"Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", – отмечается в сообщении.

В рамках расследования дела в ПАО "Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента компании.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения руководителям ПАО "Донецкоблгаз".

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Как писал БизнесЦензор, компания "Донецкоблгаз" (Краматорск) занимается распределением газа на подконтрольной Украине части Донецкой области.

"Донецкоблгаз" принадлежал Владимиру Шелудченко, экс-главе НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с августа 2006 по февраль 2007 года, когда премьером был Виктор Янукович.

В апреле 2014 года стало известно, что Шелудченко продал свои акции люксембургской GrandGas S.à r.l. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит пакет в 37% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187686
 
   
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Я эти махинации вижу с 1991 года и если всех этих ублюдков в Украине начать расстреливать, как в Китае, то патроны придёться брать в долг в МВФ, а не доллары.
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Вроде Гройсман исключил любые махинации уравниловкой цен....
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Так этим все газзбуты занимаются, и будут заниматься пока будет ПСО. Сейчас правда с этими ценами все стало скучнее...
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С принятием в 2018г антиконституционных законов "о розничном рынке" электроэнергии и газа была подложена мина замедленного действия под прекрасно работающую отрасль-основу экономики-энергетику. Между производителями эл.энергии-АЭС,ГЭС и ТЭЦ были введены паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога и копыта",которые под видом "рынка",перепродавая друг другу ту же энергию атомной генерации,которой в Украине завались по 53 коп. квт /час,миллиардные суммы из бюджета переложили в свои карманы. То же касается и газа.Государственные скважины, газ украинской выработки ,трубы,все государственное-а паразиты"рыночники"-глисты с компами и наглыми рожами-частные(платежка №1),они и начали грабить всех нас и бюджет,взвинтив цену в 10 раз..Это назвали "рынком",а возникшее недовольство переложили со своих задниц,на реально работающие организации,с техникой и людьми-облгазы и облэнерго(платежки №2).Для спасения энергетики от неминуемого краха надо немедленно законодательство приводить в соответствие с Конституцией, вводить госрегулирование ,отменять дебильные(розничные) законы,разгонять геморойных паразитов АО,ООО и пр. и прекращать финансировать "альтернативщиков" за счет безопасности тех же АЭС,которые разворовывают по 30 млрд.грн "дотаций" на развитие лохотрона,и продают свою никому не нужную "Энергию"по цене в 10 раз выше той же атомной генерации.Если это "рынок"-тогда что такое вонючий базар?
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