 Кабмин запустил эксперимент по оплате коммунальных услуг по телефону (обновлено)

Этот проект будет реализовываться при поддержке 43 уполномоченных банков и АО "Укрпошта", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Проект предполагает, что каждый пенсионер или получатель соцвыплат через банковские учреждения, сможет дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

"Для этого гражданин должен зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желает оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг по его счету", – сказано в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении выплат, или заказав соответствующую услугу, в частности по телефону.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, экспериментальный проект будет выглядеть как видеоинструкция и каждому из таких людей будет донесена информация, как можно оплатить ЖКУ: "Для этого разработана обширная программа информирования до того, как люди получат платежки за ЖКУ".

Кроме того, согласно постановлению Кабмина, банки совместно с предприятиями и физическими лицами-предпринимателями должны обеспечить возможность снятия наличных средств получателями пенсий и пособий с использованием платежных терминалов.

Кроме того, гражданам, которые получают пенсии и социальные пособия в отделениях банков и кассах "Укрпочты", по их желанию почтальоны должны доставлять деньги домой.

Также правительство рекомендовало банкам создать возможности для снятия наличных в торговых сетях через платежные терминалы получателями пенсий и пособий с банковских карточек.

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Как сообщалось, с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.