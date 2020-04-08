[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 29
 Регуляторная политика
  416  0
Все про:Минюст (347) поджог (1) штраф (460) Малюська Денис (15)

 Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухой травы в 10 раз

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, поддержал законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков".

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"На сегодняшний день выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание сухостоя загрязняет воздух, а разведенные костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам. В связи с этим мы инициировали вопрос о разработке законопроекта об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности", – пояснил министр.

Малюська отметил, что существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса об административных правонарушениях, нуждаются в пересмотре.

Кроме того, существует необходимость внесения изменений в Кодекс в части расширения круга лиц, уполномоченных рассматривать дела о таких правонарушениях, и круга лиц, наделенных полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей КоАП.

Читайте также: Рада снизила штрафы за нарушение прав работников

В частности, законопроектом предлагается увеличить размер санкций за самовольное выжигание растительности или ее остатков до 50-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – до 120-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас минимальный штраф за это нарушение составляет 5 минимумов или 85 грн.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа на граждан от 100 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 1 тысячи до 1,5 тыс.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУоАП.

При этом должностные лица, уполномоченные на это исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187675
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин Киев коронавирус Мининфраструктуры пенсионеры Укрзализныця цены
 
 
 
 
 
 вверх