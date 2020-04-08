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 "Киевтеплоэнерго" снизило начисления в платежках за отопление за март на 32%

Благодаря снижению цен на газ для населения КП "Киевтеплоэнерго" снизило начисления за горячую воду и отопление в марте на 29-32%, по сравнению с утвержденным тарифом.

Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя компании, всего в марте перерасчет за потребленные услуги составляет более 448 млн грн, для одной квартиры начисления в марте сократятся в среднем на 500 грн.

Точная сумма перерасчета будет указана отдельной строкой в ​​платежках за март, которые киевляне получат в апреле.

"В марте в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1125 грн – вместо установленной по тарифу стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составляет 16,60 грн (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн", – сообщил Лопатин.

"Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшилась примерно на 27 грн. В целом одно хозяйство сэкономило в среднем 500 грн за март и 1600 грн за отопительный сезон", – добавил директор подразделения "Киевтеплоэнерго".

В компании напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее цена газа определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний, а начиная с декабря 2019 года киевляне получают скидку за отопление и горячую воду, в соответствии с актуальной ценой газа в расчетном периоде.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения на март в размере 3,40 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187671
 
 
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наверное со своих зарплат доложили, страдальцы
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Пока не видел платежки, но во всех предыдущих случаях, когда писали о понижении за последнее время я видел либо неизменную сумму, либо даже выше, так что уверен очередной треп.
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