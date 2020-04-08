[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 29
 Регуляторная политика
  264  0
Все про:производство (652) Минэкономразвития (1025) закупки (1165)

 Минэкономики готовит изменения в правила госзакупок для локализации производства

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает программу изменений в механизм государственных закупок по требованиям локализации производства.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко на онлан-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над изменениями в программу государственных закупок в соответствии с нашими международными обязательствами перед ВТО и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, где мы будем менять принцип локазизации. Чтобы украинские производители и иностранные компании, которые занимаются производством на территории Украины, получили больший доступ к госзаказу", – сказал министр.

Он отметил, что это среднесрочные планы.

Кроме того, Петрашко сообщил, что Минэкономики разрабатывает план выхода украинской экономики из кризиса.

"Будем рассматривать как традиционные рецепты, так и нетрадиционные. В ближайшее время будем концентрироваться на существующих инструментах поддержки украинских предприятий – на их более активном участии в госзакупках через локализацию госзакупок, на сохранении поддержки аграрного сектора, в том числе через инструменты поддержки экспорта при сохранении ценовой стабильности в стране. Украинский аграрный экспорт станет не то что затребованным, но и критическим", – пояснил Петрашко.

"Наш основной план – максимально быстро возобновить работу всех сервисов после коронавируса, обеспечить работой людей, вернувшихся с "заработков" из стран ЕС. Это качественные рабочие руки. Мы попытаемся дать им возможность остаться и зарабатывать на родине", – добавил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187664
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин Киев коронавирус Мининфраструктуры пенсионеры Укрзализныця цены
 
 
 
 
 
 вверх