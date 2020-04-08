 Кабмин продлил выплаты переселенцам на время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

"Следовательно, в случае, если окончание текущего шестимесячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина… и в течение 30 дней со дня его отмены, назначение пособия на следующий шестимесячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов, которые были предусмотрены ранее, в таком же размере, в котором она выплачивается в текущем шестимесячном сроке", – уточнили в министерстве.

Кроме того, сроки карантина и ограничительных мероприятий не будут засчитываться в период пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике Крым и Севастополя.

Также на указанный период запрещается принятие решения об отмене действия справки ВПО.

"Также запрещена остановка ПАО "Ощадбанк" расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации", – сообщили в миниестерстве.

Читайте также: Кабмин отложил вступление в силу нового порядка ввоза товаров на оккупированный Донбасс

Соответствующие изменения внесены в постановления Кабмина №505 и №509 от 1 октября 2014 года и №637 от 5 ноября 2014 года с целью выполнения норм закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".