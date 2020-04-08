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 Регуляторная политика, Социальная политика
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Все про:Кабмин (4104) соцвыплаты (49) Министерство социальной политики (365)

 Кабмин продлил выплату социальной помощи до конца карантина

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, принял постановление "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи", которым сроки выплат государственных социальных пособий и сроки обращения за их назначением продлены на период установления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

В частности, решением правительства продлены сроки:

выплаты на новый период государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы социальной защиты населения;

новых обращений за назначением некоторых видов государственной помощи;

ыплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, в случаях, когда срок переосвидетельствования органом МСЭК (медико-социальной экспертизы) или ВКК (врачебно-консультативной комиссии) пропущен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187655
 
 
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