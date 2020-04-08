 Кабмин продлил выплату социальной помощи до конца карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

В частности, решением правительства продлены сроки:

выплаты на новый период государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы социальной защиты населения;

новых обращений за назначением некоторых видов государственной помощи;

ыплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, в случаях, когда срок переосвидетельствования органом МСЭК (медико-социальной экспертизы) или ВКК (врачебно-консультативной комиссии) пропущен.