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 США снизили прогноз добычи и цен на нефть

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с мартовским прогнозом – до 11,8 млн б/с.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство отмечает, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США – еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

Согласно прогнозу ведомства, средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $33 за баррель по сравнению с мартовским прогнозом в $43 за баррель.

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EIA ожидает, что во втором квартале цены будут в среднем составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $30 за баррель во второй половине года.

По оценкам EIA, в 2021 году средние цены на Brent вырастут до $46 за баррель, что на $10 меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187654
 
 
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