 Кабмин отменил техосмотр при регистрации маломерных судов. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие изменения внесены в Порядок ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины.

По словам министра, в частности отменена обязательная регистрация судов до 4 метров, оснащенных механическим двигателем (двигателями) с общей максимальной мощностью до 10 кВ в Судовой книге Украины.

Кроме того, отменен обязательный техосмотр судна для всех некоммерческих маломерных судов во время регистрации в Судовой книге при наличии документа, подтверждающего технические характеристики судна (сертификат или паспорт на судно, или другой документ, выданный квалификационным обществом, содержащий сведения об основных технических характеристиках судна, идентификационный номер/строительный номер, марку, модель, наименование и категорию транспортного средства, год изготовления, модель и номер двигателя, мощность и рабочий объем и тип двигателя, а также сведения о производителе, страну).