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 Кабмин отменил техосмотр при регистрации маломерных судов. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, принял решение освободить владельцев всех маломерных судов от обязательного прохождения технического осмотра при регистрации, а 30% судовладельцев – от обязательной регистрации

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие изменения внесены в Порядок ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины.

По словам министра, в частности отменена обязательная регистрация судов до 4 метров, оснащенных механическим двигателем (двигателями) с общей максимальной мощностью до 10 кВ в Судовой книге Украины.

Кроме того, отменен обязательный техосмотр судна для всех некоммерческих маломерных судов во время регистрации в Судовой книге при наличии документа, подтверждающего технические характеристики судна (сертификат или паспорт на судно, или другой документ, выданный квалификационным обществом, содержащий сведения об основных технических характеристиках судна, идентификационный номер/строительный номер, марку, модель, наименование и категорию транспортного средства, год изготовления, модель и номер двигателя, мощность и рабочий объем и тип двигателя, а также сведения о производителе, страну).

Кабмин отменил техосмотр при регистрации маломерных судов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187652
 
 
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