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Все про:безработица (111) прогноз (696) Минэкономразвития (1025)

 Минэкономики спрогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост безработицы из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

"Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые складываются. Рост безработицы будет до 9,4%", – сказал министр.

По словам Петрашко, рост безработицы из-за кризиса уже наблюдается.

"Количество безработных в системе занятости на 7 апреля было 264 тысячи лиц. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенного роста зарегистрированных безработных, потому что мы упрощаем процедуры для того, чтобы не создавать преграды для людей для получения помощи по безработице, а упрощать процедуры", – добавил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187641
 
 
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