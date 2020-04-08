 Кабмин разрешил НСЗУ финансировать медучреждения по глобальному бюджету до июля

Соответствующие решения правительство утвердило на заседании 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, до 1 июля 2020 года откладывается обязательное ведение медицинских записей и кодирование в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), кроме приоритетных амбулаторных и стационарных услуг.

Как сообщалось, в первую декаду каждого месяца медучреждение получит авансовый платеж от 90% глобального бюджета по пакетам, где предполагается оплата по глобальному бюджету: экстренная медицинская помощь; амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь; лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях; диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей; диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей; психиатрическая помощь взрослым и детям; диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом; диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ; лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии; стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям; мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям; медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни; медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата; медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с болезнями нервной системы; хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях и стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Кроме того, в первую декаду каждого месяца учреждение получит 50% ориентировочной расчетной оплаты за предоставление следующих приоритетных услуг - инфарктов, инсультов, помощь при родах и неонатальная помощь.