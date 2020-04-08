 Кабмин продлил возможность финансировать медучреждения по старой схеме до июля

Соответствующие решения правительство утвердило на заседании 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, до 1 июля 2020 года откладывается обязательное ведение медицинских записей и кодирование в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), кроме приоритетных амбулаторных и стационарных услуг.

Так, в первую декаду каждого месяца медучреждение получит авансовый платеж от 90% глобального бюджета по пакетам, где предполагается оплата по глобальному бюджету.

Кроме того, в первую декаду каждого месяца учреждение получит 50% ориентировочной расчетной оплаты за предоставление следующих приоритетных услуг - инфарктов, инсультов, помощь при родах и неонатальная помощь.

Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.