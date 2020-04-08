[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 29
 Социальная политика
  351  0
Все про:Кабмин (4104) финансирование (933) НСЗУ (49)

 Кабмин продлил возможность финансировать медучреждения по старой схеме до июля

Кабинет министров Украины внес изменения в свои постановления №410 от 25 апреля 2018 года и №65 от 5 февраля 2020 года, согласно которым разрешил Национальной службе здоровья до 1 июля финансировать медучреждения по глобальному бюджету.

Соответствующие решения правительство утвердило на заседании 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, до 1 июля 2020 года откладывается обязательное ведение медицинских записей и кодирование в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), кроме приоритетных амбулаторных и стационарных услуг.

Так, в первую декаду каждого месяца медучреждение получит авансовый платеж от 90% глобального бюджета по пакетам, где предполагается оплата по глобальному бюджету. 

Кроме того, в первую декаду каждого месяца учреждение получит 50% ориентировочной расчетной оплаты за предоставление следующих приоритетных услуг - инфарктов, инсультов, помощь при родах и неонатальная помощь.

Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187638
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин Киев коронавирус Мининфраструктуры пенсионеры Укрзализныця цены
 
 
 
 
 
 вверх