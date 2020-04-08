 Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил на брифинге.

"Что касается внутренних заимствований. На сегодняшний момент у нас нет необходимости проведения заимствований в апреле. Мы будем видеть реакцию рынка на наши инструменты, и если у нас будет такая необходимость, мы обязательно выйдем (на рынок, – ред.)", – сказал Марченко.

Как сообщалось, Министерство финансов по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Минфин не проводит первичные аукционы по размещению гривневых ОВГЗ с начала марта, один раз за это время разместив облигации, номинированные в евро и долларе США.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) по согласованию с Минфином 1 апреля перечислил в государственный бюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете на 2020 год.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года – почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.